Serie A Women, al via la 3ª giornata: Fiorentina-Milan è il big match del sabato

Con un doppio match all’ora di pranzo prenderà il via la terza giornata della Serie A Women. Si tratta di sfide dal sapore di salvezza con un Genoa-Ternana in cui si sfideranno le uniche due squadre a non aver ottenuto ancora punti in campionato con una delle due che potrebbe trovarsi sola in quell’ultimo posto che vale la retrocessione in Serie B. L’altra sfida invece vedrà un Sassuolo partito con il freno a mano tirato, almeno rispetto alle aspettative, ospitare un Como rinfrancato dalla vittoria sulla Juventus nello scorso turno. A chiudere il sabato il big-match fra Fiorentina e Milan, due squadre che puntano a lottare quantomeno per il terzo posto e che sono partite in maniera non brillantissima.

Domenica invece sarà il turno della sorpresa Napoli Women, capolista a punteggio pieno, che sfiderà in uno scontro al vertice la Roma. A seguire sarà il turno dell’altra squadra della capitale, anch’ella a quota sei dopo due giornate, che potrebbe infliggere un duro colpo alle ambizioni della Juventus seppur dopo pochi turni di campionato. A chiudere la giornata invece sarà l’Inter che ospiterà il Parma.

Serie A Women 3ª giornata

Sabato 18 ottobre

Genoa-Ternana Women ore 12:30

Sassuolo-Como Women ore 12:30

Fiorentina-Milan ore 15:00

Domenica 19 ottobre

Napoli Women-Roma ore 12:30

Lazio-Juventus ore 15:30 (visibile anche su Raiplay)

Inter-Parma ore 18:00

Classifica: Roma 6, Lazio 6, Napoli Women 6, Inter 4, Milan 3, Como Women 3, Parma 3, Juventus 1, Sassuolo 1, Fiorentina 1, Genoa 0, Ternana Women 0