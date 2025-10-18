Ufficiale
Carpani risolve il contratto, la nota del club: "L'Ascoli ha la priorità su qualche interesse"
Gianluca Carpani e l'Ascoli si separano. Il club marchigiano ha infatti annunciato questa mattina la risoluzione consensuale con il centrocampista. Questa la nota della società bianconera:
"Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica la risoluzione consensuale del contratto col centrocampista Gianluca Carpani. Il Club bianconero saluta Gianluca con la ferrea consapevolezza che l’Ascoli Calcio ha la priorità su qualunque interesse e merita rispetto".
