Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Forlì, Miramari: "Portiamo a casa tre punti in trasferta contro una buona squadra"

Forlì, Miramari: "Portiamo a casa tre punti in trasferta contro una buona squadra"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 13:04Serie C
Andrea Piras

Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo contro la Torres a Sassari, il tecnico del Forlì Alessandro Miramari ha commentato: "Partita diversa dal solito - ha esordito come riporta piazzaledellavittoria.it -, in cui abbiamo sbloccato il punteggio nel momento forse di maggior sofferenza, con la Torres che ci stava schiacciando nella nostra metà campo.

Quando siamo usciti dal loro pressing in maniera pulita siamo riusciti a creare qualche occasione ma non avevo l'impressione che potessimo passare in vantaggio - ha proseguito -. Il raddoppio è stato frutto di un colpo balistico da parte di Macrì, derivato da una punizione dal limite concessa dal portiere avversario. Al di là del risultato è stata una partita molto complicata. Portiamo a casa tre punti in trasferta contro una buona rosa che non sta passando un buon momento.

Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto - ha sottolineato -. Siamo la squadra che schiera più giovani e stiamo continuando il nostro processo di crescita. Siamo la sorpresa del campionato? Per ora i risultati ci dicono questo. Stiamo migliorando di partita in partita: probabilmente un paio di mesi fa questa partita l'avremmo persa. Sono contento del percorso che stiamo portando avanti ma abbiamo ancora molta strada da fare".

Articoli correlati
Serie C, i risultati degli anticipi: all’Inter U23 il derby con l’Alcione. Vincono... Serie C, i risultati degli anticipi: all’Inter U23 il derby con l’Alcione. Vincono Novara e Forlì
Torres, Pazienza: "Non aver preso gol e aver creato tanto a Pesaro sono due segnali... Torres, Pazienza: "Non aver preso gol e aver creato tanto a Pesaro sono due segnali positivi"
Ternana, Liverani: "Contro il Forlì partita fondamentale. Buoni segnali da Pettinari"... Ternana, Liverani: "Contro il Forlì partita fondamentale. Buoni segnali da Pettinari"
Altre notizie Serie C
Stemperini sulle seconde squadre: "Fondamentali per la crescita dei giovani" TMWStemperini sulle seconde squadre: "Fondamentali per la crescita dei giovani"
Forlì, Miramari: "Portiamo a casa tre punti in trasferta contro una buona squadra"... Forlì, Miramari: "Portiamo a casa tre punti in trasferta contro una buona squadra"
Alcione Milano, Cusatis: "Avremmo potuto fare un po' meglio nel primo tempo" Alcione Milano, Cusatis: "Avremmo potuto fare un po' meglio nel primo tempo"
Carpani risolve il contratto, la nota del club: "L'Ascoli ha la priorità su qualche... UfficialeCarpani risolve il contratto, la nota del club: "L'Ascoli ha la priorità su qualche interesse"
Novara, Zanchetta: "Avevamo sicuramente bisogno di una vittoria. Siamo stati solidi"... Novara, Zanchetta: "Avevamo sicuramente bisogno di una vittoria. Siamo stati solidi"
All'Inter U23 il derby con l'Alcione Milano, Vecchi: "Prestazione ottima in tutte... All'Inter U23 il derby con l'Alcione Milano, Vecchi: "Prestazione ottima in tutte e due le fasi"
Vicenza, senti l'ex Briaschi: "Costruita una squadra tosta. Per la promozione serve... Vicenza, senti l'ex Briaschi: "Costruita una squadra tosta. Per la promozione serve continuità"
Ospitaletto, Quaresmini: "Affrontare il Cittadella dà grandi stimoli. Gli daremo... Ospitaletto, Quaresmini: "Affrontare il Cittadella dà grandi stimoli. Gli daremo filo da torcere"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
Le più lette
1 Milan-Fiorentina, le probabili formazioni: arriva il momento di Leao, resta il dubbio Kean
2 Como-Juventus, le probabili formazioni: Tudor con la difesa formata da Kalulu, Gatti e Kelly
3 Atalanta-Lazio, le probabili formazioni: ennesimo ballottaggio tra Sulemana e Lookman
4 Cagliari-Bologna, le probabili formazioni: Borrelli affianca Esposito, Dallinga più di Castro
5 Roma-Inter, le probabili formazioni: si rivede Dybala dall'inizio, straordinari per Barella
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao e Dybala, entrambi tornano titolari
Immagine top news n.1 Amantino Mancini spinge la Roma: "Dura con l'Inter, ma Gasp può sognare lo Scudetto"
Immagine top news n.2 Torna la Serie A: da Roma-Inter a Milan-Fiorentina, tutte le probabili formazioni del 7° turno
Immagine top news n.3 Dal portiere a Thuram e gli attaccanti: Chivu prepara a Roma-Inter. E quanti elogi a Gasp
Immagine top news n.4 Gasperini mette pressione all'Inter e alleggerisce la sua Roma. Poi "scalda" Dybala
Immagine top news n.5 Gasperini ai tifosi della Dea: "Mi auguro l'Atalanta vinca ancora. Ecco perché non ho salutato"
Immagine top news n.6 Napoli, Conte conferma: "Due rientri col Torino. Lobotka? E' in via di recupero"
Immagine top news n.7 Inter, Chivu: "Gasperini mandato via troppo presto dall'Inter. Per me è un esempio"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Immagine news podcast n.2 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.3 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.4 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie A n.2 De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso"
Immagine news Serie A n.3 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa-Verona, le formazioni ufficiali: Albiol debutta in campionato, Valentini dall'inizio
Immagine news Serie A n.2 Lecce-Sassuolo, le formazioni ufficiali: c'è Morente dal 1', Grosso sceglie Vranckx
Immagine news Serie A n.3 Juve, Tudor presenta la sfida al Como: alle 14:30 la conferenza stampa
Immagine news Serie A n.4 Bologna, Italiano: "In trasferta ci manca personalità: dobbiamo reagire. Gioca Ravaglia"
Immagine news Serie A n.5 Allegri: "Al momento non c'è l'ufficialità di Milan-Como in Australia, ma non potremo fare altro"
Immagine news Serie A n.6 Como, a breve la conferenza stampa del ds Ludi verso la Juve
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova-Sudtirol, le formazioni ufficiali: Possanzini sfida Castori
Immagine news Serie B n.2 Frosinone-Monza, le formazioni ufficiali: Alvini ne cambia uno. Bianco invece 2
Immagine news Serie B n.3 Mantova-Sudtirol, le formazioni ufficiali: novità Ruocco in mediana. F. Davi in difesa
Immagine news Serie B n.4 Modena, Catellani: "Squadra isolata in vista di Palermo. Per questo oggi non parla Sottil"
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Stroppa: "Dobbiamo rimetterci l’elmetto in testa. Da valutare Yeboah e Haps"
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro, assolti nove ultras dal Tribunale di Cosenza dopo gli scontri avvenuti nel marzo 2024
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Stemperini sulle seconde squadre: "Fondamentali per la crescita dei giovani"
Immagine news Serie C n.2 Forlì, Miramari: "Portiamo a casa tre punti in trasferta contro una buona squadra"
Immagine news Serie C n.3 Alcione Milano, Cusatis: "Avremmo potuto fare un po' meglio nel primo tempo"
Immagine news Serie C n.4 Carpani risolve il contratto, la nota del club: "L'Ascoli ha la priorità su qualche interesse"
Immagine news Serie C n.5 Novara, Zanchetta: "Avevamo sicuramente bisogno di una vittoria. Siamo stati solidi"
Immagine news Serie C n.6 All'Inter U23 il derby con l'Alcione Milano, Vecchi: "Prestazione ottima in tutte e due le fasi"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, 3ª giornata: al 45' Sassuolo in vantaggio sul Como. Pari a Genova
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, al via la 3ª giornata: Fiorentina-Milan è il big match del sabato
Immagine news Calcio femminile n.3 Stasera parte il Mondiale U17 in Marocco: domani pomeriggio il debutto delle Azzurrine
Immagine news Calcio femminile n.4 La Spagna volta pagina: tornano in Nazionale le 'ribelli' Mapi Leon e Jenni Hermoso
Immagine news Calcio femminile n.5 Women's Europa Cup, sorteggiati gli ottavi di finale: Inter con le svedesi dell'Hacken
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Walti: "Contro il Bayern Monaco avremmo almeno meritato il pareggio"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?