Forlì, Miramari: "Portiamo a casa tre punti in trasferta contro una buona squadra"

Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo contro la Torres a Sassari, il tecnico del Forlì Alessandro Miramari ha commentato: "Partita diversa dal solito - ha esordito come riporta piazzaledellavittoria.it -, in cui abbiamo sbloccato il punteggio nel momento forse di maggior sofferenza, con la Torres che ci stava schiacciando nella nostra metà campo.

Quando siamo usciti dal loro pressing in maniera pulita siamo riusciti a creare qualche occasione ma non avevo l'impressione che potessimo passare in vantaggio - ha proseguito -. Il raddoppio è stato frutto di un colpo balistico da parte di Macrì, derivato da una punizione dal limite concessa dal portiere avversario. Al di là del risultato è stata una partita molto complicata. Portiamo a casa tre punti in trasferta contro una buona rosa che non sta passando un buon momento.

Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto - ha sottolineato -. Siamo la squadra che schiera più giovani e stiamo continuando il nostro processo di crescita. Siamo la sorpresa del campionato? Per ora i risultati ci dicono questo. Stiamo migliorando di partita in partita: probabilmente un paio di mesi fa questa partita l'avremmo persa. Sono contento del percorso che stiamo portando avanti ma abbiamo ancora molta strada da fare".