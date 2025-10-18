Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, c'è anche l'idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d'attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United

Oggi alle 00:00Editoriale

Niccolò Ceccarini
Oggi alle 00:00Editoriale
Niccolò Ceccarini

L’infortunio di Bremer sta portando in casa Juventus un argomento di riflessione in più. Perché se l’obiettivo fino a qualche giorno fa era solo un laterale di destra adesso c’è da capire se sia un’esigenza o meno inserire anche un centrale. Tutto dipenderà dai tempi di recupero di Bremer, che però poi andrà gestito e quindi la questione rimane aperta. L’obiettivo nel caso sarebbe andare a prendere un difensore forte che in questo momento non sta trovando molto spazio. E l’identikit è quello di Kim che al Bayern Monaco sta avendo difficoltà con Company. Un’altra idea potrebbe portare a Skriniar, attualmente in forza al Fenerbahce ma nel caso bisognerebbe capire i margini di trattativa. Sia oer lui che per Kim la Juventus vorrebbe infatti lavorare sulla formula di un prestito. Tornando invece al discorso della fascia, oltre all’opzione Guerreiro è sempre viva la pista che porta a Molina dell’Atletico Madrid. Un profilo che piace molto e che la società bianconera aveva cercato di prendere anche in estate. Sul fronte del centrocampo, anche in vista di gennaio, la Juventus resta con le antenne dritte su eventuali occasioni. Una di queste potrebbe essere Kessié, che va in scadenza di contratto con l’Al-Ahli. Un altro giocatore che piace è Jonathan Clauss, che tra l’altro Tudor ha già allenato a Marsiglia.
E veniamo al Milan. La priorità della sessione invernale resta un centrale per dare ancora più solidità al reparto. Qui il Milan sta valutando varie ipotesi. La scelta deve essere ponderata bene. Negli ultimi tempi la lista dei nomi si è allargata. Va detto subito però che il club rossonero ha già cominciato il pressing su un obiettivo inseguito in estate.

Joe Gomez rimane infatti un’opzione forte, anche perché ad agosto l’operazione con il Liverpool era praticamente in dirittura d’arrivo. Un affare che non si è concretizzato solo per questione di tempistica. E quindi ecco che la situazione potrebbe tranquillamente riproporsi a gennaio. Un altro giocatore da monitorare è Beraldo del Paris Saint Germain. Il brasiliano è in uscita e la possibilità di un prestito è da tenere in considerazione, anche perché per essere convocato per il Mondiale ha bisogno di giocare con continuità. Il Galatasaray è fortemente interessato ma il Milan potrebbe rappresentare la soluzione giusta per un rilancio. Un altro profilo è Mario Gila della Lazio, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2027. Insomma il Milan ha cominciato a muovere i suoi passi in maniera più concreta e presto deciderà quale strada intraprendere. Anche il Napoli, nonostante una rosa davvero ampia e di qualità, potrebbe decidere di fare un acquisto alla riapertura del mercato. I riflettori della dirigenza azzurra si sono già accesi da tempo su un centrocampista dal grande talento come Kobbie Mainoo del Manchester United. Classe 2005, l’anglo-ghanese è impiegato con il contagocce da Ten Hag e questo sta rendendo il terreno decisamente più fertile. Il Napoli è pronto all’assalto anche se la concorrenza non manca. Ma non è finita qua nel senso che il Napoli è operativo anche su altri fronti. Uno di questi porta ad Amadou Haidara, il cui contratto con il Lipsia scade nel giugno 2026. Una situazione che lo rende estremamente appetibile. Infine il Napoli segue anche con grande attenzione la crescita di Brooke Norton-Cuffy, che dopo aver vinto l’Europeo Under 21 con l’Inghilterra si è messo in luce in questo avvio di stagione con la maglia del Genoa. Su di lui c’è anche la Juventus

