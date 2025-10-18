Vicenza, Gallo: "Tre assenze pesanti domani, ma abbiamo gli strumenti per vincere"

Vigilia di campionato per il Vicenza che nella giornata di domani affronterà al 'Menti' l'AlbinoLeffe. Queste le parole del tecnico del LaneRossi, Fabio Gallo nella consueta conferenza stampa della vigilia:

“Stiamo facendo una striscia positiva molto bella che dà soddisfazione ma come ho detto non dobbiamo salire sull’ottavolante - si legge su TrivenetoGoal -, dobbiamo però pensare a domani consapevoli di quello che abbiamo fatto per andare nella direzione giusta senza mai sbandare. Che partita ti aspetti? Loro settimana scorsa hanno creato moltissimo senza andare in vantaggio. Dovremo essere pazienti ed organizzati colmando il gap del. La squadra come sta? Zonta è convocato ma non ha un minutaggio tale per partire dall’inizio, Tribuzzi settimana prossima. Rada ha avuto un fastidio all’adduttore dopo i primi due allenamenti della settimana per cui sarà fuori così come Pellizzari. Abbiamo però tante soluzioni per affrontare la partita al massimo. Chi giocherà è abituato a farlo, il centrocampo che ha giocato la settimana scorsa sarà quello di questa. Per il resto la squadra sta bene ed è in salute, succede nel corso dell’anno di avere degli intoppi.

Il primo tempo contro la Virtus? C’è un fatto carino, quando ho salutato i ragazzi disabili uno di loro mi ha detto che dobbiamo lavorare di più sulle “preventive”, la stessa cosa che ho pensato io e che poi ho ripetuto alla squadra, perché bisogna essere più aggressivi. L’avversario più temibile per il Vicenza è proprio il Lane? Io temo gli avversari , dobbiamo cercare di mantenere alta l’attenzione e spero che nessuno pensi che i punti di vantaggio che ci sono in questo momento possano essere determinanti. Vescovi e Fantoni sono pronti per giocare? Mi danno la possibilità di tenere la qualità dell’allenamento molto alto, in questo momento non hanno avuto possibilità perché chi hanno davanti ha spessore, però mi sento di poter dire che in caso di necessità potrei utilizzarli, così come in altri ruoli, ad esempio Talarico, che ci darà delle grandissime soddisfazioni, o Alessio in attacco. Stiamo lavorando per creare qualcosa di concreto e futuribile.

L’attacco? A me piace giocare con le due punte, e anche per caratteristiche per noi non è semplice giocare con tre davanti. Io chiedo molto a loro, Capello sta facendo un lavoro straordinario, Morra sta facendo bene un lavoro che non è nelle sue corde, Rauti ha fatto sei gol.“