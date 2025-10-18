Serie B, 8ª giornata: all'intervallo tre vantaggi esterni. Reggiana-Bari sull'1-1
Si sono appena conclusi i primi tempi delle quattro gare dell'ottava giornata di Serie B iniziate alle ore 15. Al 45' sono da segnalare tre situazioni di vantaggio per le squadre in trasferta: del Monza a Frosinone, della Carrarese a Pescara e del Sudtirol a Mantova. Sull'1-1, invece, Reggiana-Bari. Di seguito il riepilogo dettagliato dei risultati e il quadro completo del turno:
SERIE B, 8ª GIORNATA
Virtus Entella-Sampdoria 3-1
33’ Debenedetti (E), 39’ rig. Franzoni (E), 81’ Coda (S), 84’ Tiritiello (E)
In corso
Frosinone-Monza 0-1
38' Keita Baldè
Mantova-Sudtirol 0-1
40' Pecorino
Pescara-Carrarese 0-1
2' Abiuso
Reggiana-Bari 1-1
41' Moncini (B), 45'+3 Tavsan (R)
Sabato 18 ottobre
Ore 17:15 - Juve Stabia-Avellino
Ore 19:30 - Spezia-Cesena
Domenica 19 ottobre
Ore 15:00 - Palermo-Modena
Ore 17:15 - Empoli-Venezia
Ore 19:30 - Catanzaro-Padova