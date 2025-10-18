Serie B, 8ª giornata: all'intervallo tre vantaggi esterni. Reggiana-Bari sull'1-1

Si sono appena conclusi i primi tempi delle quattro gare dell'ottava giornata di Serie B iniziate alle ore 15. Al 45' sono da segnalare tre situazioni di vantaggio per le squadre in trasferta: del Monza a Frosinone, della Carrarese a Pescara e del Sudtirol a Mantova. Sull'1-1, invece, Reggiana-Bari. Di seguito il riepilogo dettagliato dei risultati e il quadro completo del turno:

SERIE B, 8ª GIORNATA

Virtus Entella-Sampdoria 3-1

33’ Debenedetti (E), 39’ rig. Franzoni (E), 81’ Coda (S), 84’ Tiritiello (E)

In corso

Frosinone-Monza 0-1

38' Keita Baldè

Mantova-Sudtirol 0-1

40' Pecorino

Pescara-Carrarese 0-1

2' Abiuso

Reggiana-Bari 1-1

41' Moncini (B), 45'+3 Tavsan (R)

Sabato 18 ottobre

Ore 17:15 - Juve Stabia-Avellino

Ore 19:30 - Spezia-Cesena

Domenica 19 ottobre

Ore 15:00 - Palermo-Modena

Ore 17:15 - Empoli-Venezia

Ore 19:30 - Catanzaro-Padova