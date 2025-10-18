Frosinone-Monza, le formazioni ufficiali: Alvini ne cambia uno. Bianco invece 2
TUTTO mercato WEB
Arrivano le formazioni ufficiali di Frosinone-Monza, match delle ore 15 valido l'ottava giornata del campionato di Serie B. Ciociari in campo con una sola novità dal primo minuti rispetto al ko di Venezia prima della sosta: anziché Kone al centro della mediana c'è Grosso. Brianzoli che sostituiscono, invece, Zeroli con Pessina in mediana e l'infortunato Agustin Alvarez con Mota Carvalho.
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; A. Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Koutsoupias, Calò; Ghdjemis, Grosso, Masciangelo; Raimondo. Allenatore: Alvini.
Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Obiang, Pezzina, Azzi; Colpani, Keita Balde; Mota Carvalho. Allenatore: Bianco.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile