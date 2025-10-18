Serie C, 10ª giornata: al 45' Renate e Foggia avanti. Livorno-Samb sullo 0-0
Si chiude la prima frazione delle sei gare iniziate alle 14:30 valide per la 10ª giornata di Serie C. Da segnalare il vantaggio interno del Renate e quello esterno del Foggia a Casarano. Livorno-Sambenedettese e Crotone-Monopoli ancora sullo 0-0. Di seguito il riepilogo dei risultati e il programma completo del turno:
SERIE C, 10ª GIORNATA
GIRONE A
Alcione Milano-Inter U23 1-2
41’, 45’+3’ La Gumina (I), 82’ Marconi (A)
Novara-Arzignano Valchiampo 1-0
63’ Lanini
In corso
Renate-Dolomiti Bellunesi 1-0
12' Anelli
Triestina-Pergolettese 1-1
37' Lambrughi (P), 43' Ionita (T)
Sabato 18 ottobre
Ore 17:30 - Ospitaletto-Cittadella
Domenica 19 ottobre
Ore 14:30 - Vicenza-AlbinoLeffe
Ore 17:30 - Lumezzane-Trento
Ore 17:30 - Pro Vercelli-Giana Erminio
Ore 17:30 - Virtus Verona-Pro Patria
Ore 20:30 - Lecce-Union Brescia
GIRONE B
Torres-Forlì 0-2
32’ Franzolini, 81’ Macri
In corso
Livorno-Sambenedettese 0-0
Sabato 18 ottobre
Ore 17:30 - Gubbio-Guidonia Montecelio
Ore 17:30 - Pianese-Bra
Domenica 19 ottobre
Ore 12:30 - Campobasso-Ternana
Ore 14:30 - Ravenna-Arezzo
Ore 14:30 - Rimini-Juventus Next Gen
Ore 17:30 - Pineto-Perugia
Lunedì 20 ottobre
Ore 20:30 - Carpi-Ascoli
Ore 20:30 - Pontedera-Vis Pesaro
GIRONE C
In corso
Casarano-Foggia 0-1
30' Morelli
Crotone-Monopoli 0-0
Sorrento-Cosenza 1-1
14' Ricciardi (C), 29' Plescia (S)
Sabato 18 ottobre
Ore 17:30 - Latina-Giugliano
Domenica 19 ottobre
Ore 12:30 - Casertana-Siracusa
Ore 14:30 - Atalanta U23-Trapani
Ore 14:30 - Benevento-Potenza
Ore 14:30 - Catania-Salernitana
Ore 17:30 - Audace Cerignola-Cavese
Ore 20:30 - Team Altamura-Picerno