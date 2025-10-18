Lecce e Sassuolo non si fanno male nei primi 45': gara bloccata, è 0-0
Zero gol nei primi tempi dei due anticipi di Serie A: al Via del Mare tra Lecce e Sassuolo poco spettacolo e squadre più attente a non prenderle che ad offendere con pericolosità, appena 1 tiro in porta per parte. Come detto, la partita è a lungo bloccata e per la prima mezz'ora si faticano a notare occasioni degne di nota, mentre il finale di frazione è quasi interamente di marca salentina: al 37' Stulic conclude dalla distanza, mirando sul secondo palo col sinistro, mancando di poco il bersaglio grosso. La grande occasione dà fiducia al Lecce, che insiste e poco dopo torna dalle parti di Muric con Berisha, che prova il jolly dalla distanza sparando però alto.
Ancora Lecce poco prima del duplice fischio: palla filtrante in area di rigore per il solito Stulic, che si libera bene e sembra poter fare davvero male alla difesa neroverde ma viene chiuso all'ultimo secondo da Romagna, che in scivolata mura la conclusione dell'ex Charleroi. È l'ultima 'emozione' della gara del Via del Mare per i primi 45', con le squadre che rientrano negli spogliatoi per la pausa sullo 0-0.
