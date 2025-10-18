TMW Stemperini sulle seconde squadre: "Fondamentali per la crescita dei giovani"

Sandro Stemperini, agente FIFA, ha commentato il progetto 'seconde squadre' in essere nel campionato di Serie C attraverso le colonne di TMW, all'interno delle rubrica 'A tu per tu':

"Le seconde squadre sono fondamentali per la crescita dei calciatori, rispetto alla Primavera si cresce molto di più Federico Cherubini e il suo staff sono stati dei precursori importanti e tanti club stanno seguendo la scia di quanto fatto dalla Juventus.

Da quella Juve sono venuti fuori tanti talenti. Da Yildiz a Huijsen e Soulé. All'epoca le seconde squadre sembravano un'azzardo, oggi si stanno rivelando molto importanti e molti stanno prendendo esempio".

Spazio, poi, ad un pensiero sulla Serie B: "Il Venezia mi sembra la squadra più forte e meglio organizzata. Il Palermo con le qualità di Inzaghi è sicuramente tra le favorite. Mi piace molto il Modena, che ha una proprietà che sta mettendo grande impegno: la squadra è ben organizzata. E occhio al Frosinone di Alvini, è una squadra che corre tanto e può essere fastidiosa per chiunque".