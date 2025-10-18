Ludi: "Domani vedremo 2-3 dei talenti migliori della Serie A e uno veste la maglia del Como"

Il ds del Como Carlalberto Ludi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus in assenza di mister Fabregas, ancora squalificato: "I dati citati sono il simbolo di chi siamo noi, non solo di Nico. Noi siamo quella cosa lì, ma tutti. Alvaro e non solo, sono i primi difensori, forse è uno dei migliori giocatori della Serie A. Jesus Rodriguez anche. La settimana scorsa l'ho detto, siamo una squadra divertente, dinamica, da cattiveria agonistica. Nico è quello che vogliamo essere noi".

Ci sarà un dualismo tra Yildiz e Nico Paz domani, i due '10'.

"Noi domani vediamo 2-3 talenti migliori della Serie A e uno veste la maglia del Como. Io scelgo Nico. Siamo orgogliosi. Yildiz poi ha già dimostrato di essere un fuoriclasse, Nico l'ha lasciato intendere. Penso che abbia anche lui i connotati del campione però. Fabregas lo martella per farlo crescere, si vede che è migliorato rispetto all'anno scorso. Mi auguro per lui e per noi che questa crescita esponenziale continui".

La Juve vive un momento non sereno. Come lo giudicate?

"Sarà una partita estremamente combattuta, in cui vogliamo rendere la nostra gente orgogliosa e abbiamo una squadra che può vincere in Serie A. Hanno cambiato qualcosina, Tudor un grande allenatore e che si basa sul lavoro. Però ho visto la convinzione di Fabregas, su quello che potremo fare noi. Speriamo di rendere orgogliosi i tifosi".

