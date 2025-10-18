Torna la Serie A: da Roma-Inter a Milan-Fiorentina, tutte le probabili formazioni del 7° turno

Alle 15 di oggi la Serie A torna in campo con Lecce-Sassuolo e Pisa-Hellas Verona. Il sabato di campionato proseguirà poi con Torino-Napoli alle 18 e il big match tra Roma e Inter alle 20.45. Tante sfide interessanti pure domenica, a partire da Como-Juventus fino ad arrivare a Milan-Fiorentina. Chiuderanno il 7° turno Cremonese e Udinese lunedì sera. Di seguito tutte le probabili formazioni della giornata:

LECCE-SASSUOLO - Sabato 18 ottobre, ore 15.00

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Sottil.

Allenatore: Di Francesco.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Allenatore: Grosso.

---------------------------

PISA-HELLAS VERONA - Sabato 18 ottobre, ore 15.00

PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Leris, Marin, Akinsanmiro, Angori; Moreo, Tramoni; Nzola.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.

Allenatore: Zanetti.

---------------------------

TORINO-NAPOLI - Sabato 18 ottobre, ore 18

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Adams, Simeone.

Allenatore: Baroni.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Neres, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.

Allenatore: Conte.

---------------------------

ROMA-INTER - Sabato 18 ottobre, ore 20.45

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Kone, Tsimikas; Soule, Dybala; Dovbyk.

Allenatore: Gasperini.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez.

Allenatore: Chivu.

---------------------------

COMO-JUVENTUS - Domenica 19 ottobre, ore 12.30

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Morata.

Allenatore: Guindos (Fabregas squalificato).

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic, Conceicao, Yildiz; Vlahovic.

Allenatore: Tudor.

---------------------------

GENOA-PARMA - Domenica 19 ottobre, ore 15.00

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator.

Allenatore: Vieira.

PARMA (4-3-2-1): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye, Lovik; Estevez, Keita, Bernabé; Almqvist, Cutrone; Pellegrino.

Allenatore: Cuesta.

---------------------------

CAGLIARI-BOLOGNA - Domenica 19 ottobre, ore 15.00

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho; Borrelli, Esposito.

Allenatore: Pisacane.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga.

Allenatore: Italiano.

---------------------------

ATALANTA-LAZIO - Domenica 19 ottobre, ore 18.00

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic.

Allenatore: Juric.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Noslin.

Allenatore: Sarri.

---------------------------

MILAN-FIORENTINA - Domenica 19 ottobre, ore 20.45

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Bartesaghi; Leao, Gimenez.

Allenatore: Allegri.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson, Piccoli.

Allenatore: Pioli.

---------------------------

CREMONESE-UDINESE - Lunedì 20 ottobre, ore 20.45

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.

Allenatore: Nicola.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Davis.

Allenatore: Runjaic.