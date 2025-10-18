Ds Como: "Affrontiamo la Juve con l'ambizione matta di voler vincere"

Il ds del Como Carlalberto Ludi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus in assenza di mister Fabregas, ancora squalificato: "Un'attenzione per un evento molto importante, ma alimentare una discussione lascia il tempo che trova. Non è ufficiale, stiamo aspettando l'ok della FIFA. Fermo restando la posizione del presidente Suwarso, che è la posizione del club. Riesco a comprendere tutte le opinioni, ma anche voi dovete mettervi nei panni di tutti. Non voglio uscire da questa dinamica ma stiamo sulla Juve. Che torni a giocare a Como, poi andrà a giocare a Madrid, noi l'affrontiamo con l'ambizione matta di voler vincere".

Aggiornamenti sugli infortunati?

"Quando tornano in campo i giocatori è perché possono, in coordinamento con i fisioterapisti, a seguito dell'analisi dati. Non mi pare ci siano state ricadute, anche se un giocatore può sempre farsi male. C'è un responsabile sanitario, un equipe di fisioterapisti e riabilitativi. Va analizzata la diagnostica e il problema, poi la clinica, come sta il giocatore, è un altro termometro importante. Van der Brempt ci sarà, Kuhn si è aggregato alla squadra oggi e non so se abbia finito l'allenamento. Su Diao le due settimane successive saranno determinanti".

