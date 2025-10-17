Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Spagna volta pagina: tornano in Nazionale le 'ribelli' Mapi Leon e Jenni Hermoso

La Spagna volta pagina: tornano in Nazionale le 'ribelli' Mapi Leon e Jenni HermosoTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:04Calcio femminile
Tommaso Maschio

Sono due le grandi novità nelle convocazioni della Spagna Femminile della nuova ct Sonia Bermudez per la semifinale contro la Svezia di Nations League: Mapi Leon e Jenni Hermoso. La prima mancava dalla nazionale dal 2022 ed era una delle 15 calciatrici che avevano deciso di non rispondere più alla convocazioni per via dei dissidi con l’ex ct Jorge Vilda, contro cui avevano scritto una dura lettera d'accuse, e con la gestione della Federazione da parte di Luis Rubiales; la seconda, protagonista del bacio non consensuale sul palco della premiazione del Mondiale del 2023 da parte proprio dello stesso Rubiales che diede poi via a un vero e proprio terremoto all'interno della Federcalcio iberica, invece non veniva convocata da un anno.

La ct Bermudez ha spiegato così la decisione di convocare nuovamente due personalità spesso ritenute ‘scomode’ dalla Federcalcio iberica: “Abbiamo lavorato duramente per due mesi concentrandoci sulle prestazioni. Con Jenni ci siamo incontrate per valutare le nostre opzioni e siamo felici di averla con noi. Quanto a Mapi, la Federazione aspettava da tempo il suo ritorno e lei è entusiasta e vuole iniziare una nuova era da zero. - prosegue Bermudez senza entrare nel dettaglio delle esclusioni precedenti delle due – Non ha importanza guardare al passato o entrare nel dettaglio, l’importante è che siano in rosa. Capisco che siano al centro dell'attenzione, ma abbiamo molte più giocatrici".

Le altre novità sono le assenze di diverse delle protagoniste dell’ultimo Europeo - Athenea del Castillo, Alba Redondo, Esther Sullastres, Leila Ouahabi, Lucía García e Maite Zubieta – oltre che dell’infortunata Patri Guijarro che sarà sostituita dalla compagna in blaugrana Clara Serrajordi.

Le convocate:
Portiere: Cata Coll, Nanclares, Astralaga
Difenditrici: Battle, Carmona, Paredes, Mapi Leon, Mendez, Fernandez, Corrales
Centrocampiste: Putellas, Aleizandri, Benitez, Bonmati, Vicky Lopez, Serrajordi
Attaccanti: Mariona, Hermoso, Esther Gonzalez, Pina, Paralluelo, Navarro, Martin-Prieto

Articoli correlati
Caso Rubiales-Hermoso, la Procura chiede di rifare il processo: "Giudice non imparziale"... Caso Rubiales-Hermoso, la Procura chiede di rifare il processo: "Giudice non imparziale"
Rubiales condannato solo al pagamento di una multa. Hermoso non ci sta e annuncia... Rubiales condannato solo al pagamento di una multa. Hermoso non ci sta e annuncia ricorso
Hermoso: "Haters? Non capisco perché offendano, ma c'è tanta gente che mi vuole bene"... Hermoso: "Haters? Non capisco perché offendano, ma c'è tanta gente che mi vuole bene"
Altre notizie Calcio femminile
La Spagna volta pagina: tornano in Nazionale le 'ribelli' Mapi Leon e Jenni Hermoso... La Spagna volta pagina: tornano in Nazionale le 'ribelli' Mapi Leon e Jenni Hermoso
Women's Europa Cup, sorteggiati gli ottavi di finale: Inter con le svedesi dell'Hacken... Women's Europa Cup, sorteggiati gli ottavi di finale: Inter con le svedesi dell'Hacken
Juventus Women, Walti: "Contro il Bayern Monaco avremmo almeno meritato il pareggio"... Juventus Women, Walti: "Contro il Bayern Monaco avremmo almeno meritato il pareggio"
Juventus Women ko col Bayern Monaco. Girelli: "Abbassare la testa, lavorare e ripartire"... Juventus Women ko col Bayern Monaco. Girelli: "Abbassare la testa, lavorare e ripartire"
Un'icona come nuova capo delegazione: Sara Gama torna a vestire l'Azzurro Un'icona come nuova capo delegazione: Sara Gama torna a vestire l'Azzurro
La Seconda Giornata di Women’s Champions League non sorride a Roma e Juve: il punto... La Seconda Giornata di Women’s Champions League non sorride a Roma e Juve: il punto
Juventus Women, Canzi: "Peccato, dal replay non si capisce se il pallone è entrato... Juventus Women, Canzi: "Peccato, dal replay non si capisce se il pallone è entrato o no"
Women’s Champions League, Juventus beffata: il Bayern Monaco vince in pieno recupero... Women’s Champions League, Juventus beffata: il Bayern Monaco vince in pieno recupero
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Il Fenerbahce prepara un mercato invernale da sogno: 6 grandi obiettivi per tornare al top
3 La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
4 La Juventus ammette che ci sarà un altro rosso. Ma ogni centesimo vale per Comolli
5 Milan, lesione di basso grado al bicipite femorale per Pulisic: out almeno 10 giorni
Ora in radio
Football rewind 18:05Football rewind live!
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
TMW News 19:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao e Dybala, entrambi tornano titolari
Immagine top news n.1 Napoli, Conte conferma: "Due rientri col Torino. Lobotka? E' in via di recupero"
Immagine top news n.2 Inter, Chivu: "Gasperini mandato via troppo presto dall'Inter. Per me è un esempio"
Immagine top news n.3 Dybala titolare con l'Inter? Gasperini: "Le soluzioni le conoscete... Ha fatto due belle settimane"
Immagine top news n.4 Milan, lesione di basso grado al bicipite femorale per Pulisic: out almeno 10 giorni
Immagine top news n.5 Inter, Ausilio e il mercato nerazzurro: "Lookman e Koné, ecco come è andata davvero"
Immagine top news n.6 Bilancio Juventus in rosso di 58,1 milioni di euro. La UEFA indaga su eventuali sforamenti
Immagine top news n.7 Il Milan perde Rabiot e attende con ansia gli esami di Pulisic. Il punto sugli infortunati
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Immagine news podcast n.2 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.3 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.4 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso"
Immagine news Serie A n.2 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Fiorentina, Pioli rischia se non fa tre punti nelle prossime tre"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Domani Roma-Inter, i convocati di Gasperini: arriva la prima chiamata per Leon Bailey
Immagine news Serie A n.2 Verona, i convocati di Zanetti per Pisa: torna a disposizione Harroui. Out Bella-Kotchap
Immagine news Serie A n.3 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 7^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.4 Buone notizie per il Milan: oggi Saelemaekers si è allenato in gruppo
Immagine news Serie A n.5 Il Milan perde Pulisic. Le parole di Conte, Chivu e Pioli: le top news delle ore 18
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, Pisacane elogia Kilicsoy: "Ciò che ha fatto in nazionale non stupisce. È un talento"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frabotta: "Cesena è la mia rinascita e la mia ripartenza. Che ricordi della Juventus"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia-Avellino, i convocati di Abate: recuperati Candellone e altri 2. C'è Mannini
Immagine news Serie B n.3 Serie B, 8ª giornata: Palermo-Modena visibile in modalità free su DAZN
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Ceccaroni: "Modena forte ed esperto, serve la partita perfetta per vincere"
Immagine news Serie B n.5 La fantasia ai box: Guiu e Pafundi infortunati, i due jolly che mancheranno a Entella e Samp
Immagine news Serie B n.6 Approvati piano di Audit e Manuale Licenze UEFA: presente anche la Lega B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La rinascita del 'Comunale' di Guidonia. Il progetto raccontato da Anthony Aliano
Immagine news Serie C n.2 Quattordici anni dopo Falcinelli ritrova la Serie C. L'ultima volta salvò il Foligno
Immagine news Serie C n.3 Triestina, società dal Sindaco. Mentre i tifosi s'interrogano se tornare o meno al Rocco
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, colpo in attacco: tesserato l'ex Spezia Diego Falcinelli
Immagine news Serie C n.5 Rimini, trattativa in corso per la cessione del club: un’azienda del Nord pronta a subentrare
Immagine news Serie C n.6 "Il Sorrento a Sorrento", la manifestazione dei tifosi per l'adeguamento dello 'Stadio Italia'
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Spagna volta pagina: tornano in Nazionale le 'ribelli' Mapi Leon e Jenni Hermoso
Immagine news Calcio femminile n.2 Women's Europa Cup, sorteggiati gli ottavi di finale: Inter con le svedesi dell'Hacken
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Walti: "Contro il Bayern Monaco avremmo almeno meritato il pareggio"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women ko col Bayern Monaco. Girelli: "Abbassare la testa, lavorare e ripartire"
Immagine news Calcio femminile n.5 Un'icona come nuova capo delegazione: Sara Gama torna a vestire l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.6 La Seconda Giornata di Women’s Champions League non sorride a Roma e Juve: il punto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?