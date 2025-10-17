La Spagna volta pagina: tornano in Nazionale le 'ribelli' Mapi Leon e Jenni Hermoso

Sono due le grandi novità nelle convocazioni della Spagna Femminile della nuova ct Sonia Bermudez per la semifinale contro la Svezia di Nations League: Mapi Leon e Jenni Hermoso. La prima mancava dalla nazionale dal 2022 ed era una delle 15 calciatrici che avevano deciso di non rispondere più alla convocazioni per via dei dissidi con l’ex ct Jorge Vilda, contro cui avevano scritto una dura lettera d'accuse, e con la gestione della Federazione da parte di Luis Rubiales; la seconda, protagonista del bacio non consensuale sul palco della premiazione del Mondiale del 2023 da parte proprio dello stesso Rubiales che diede poi via a un vero e proprio terremoto all'interno della Federcalcio iberica, invece non veniva convocata da un anno.

La ct Bermudez ha spiegato così la decisione di convocare nuovamente due personalità spesso ritenute ‘scomode’ dalla Federcalcio iberica: “Abbiamo lavorato duramente per due mesi concentrandoci sulle prestazioni. Con Jenni ci siamo incontrate per valutare le nostre opzioni e siamo felici di averla con noi. Quanto a Mapi, la Federazione aspettava da tempo il suo ritorno e lei è entusiasta e vuole iniziare una nuova era da zero. - prosegue Bermudez senza entrare nel dettaglio delle esclusioni precedenti delle due – Non ha importanza guardare al passato o entrare nel dettaglio, l’importante è che siano in rosa. Capisco che siano al centro dell'attenzione, ma abbiamo molte più giocatrici".

Le altre novità sono le assenze di diverse delle protagoniste dell’ultimo Europeo - Athenea del Castillo, Alba Redondo, Esther Sullastres, Leila Ouahabi, Lucía García e Maite Zubieta – oltre che dell’infortunata Patri Guijarro che sarà sostituita dalla compagna in blaugrana Clara Serrajordi.

Le convocate:

Portiere: Cata Coll, Nanclares, Astralaga

Difenditrici: Battle, Carmona, Paredes, Mapi Leon, Mendez, Fernandez, Corrales

Centrocampiste: Putellas, Aleizandri, Benitez, Bonmati, Vicky Lopez, Serrajordi

Attaccanti: Mariona, Hermoso, Esther Gonzalez, Pina, Paralluelo, Navarro, Martin-Prieto