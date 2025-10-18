Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie A Women, 3ª giornata: Milan avanti all'intervallo. Fiorentina per prima in vantaggio

Luca Bargellini
Oggi alle 15:49Calcio femminile
Luca Bargellini

Arriva la fine del primo tempo di gioco di Fiorentina-Milan, match valido per la terza giornata della Serie A Women. Viola in vantaggio con il calcio di rigore realizzato da Severini e rimonta rossonera con Renzotti, prima e Soffia, dopo. Di seguito il dettaglio dei risultati e il programma completo del turno:

Serie A Women 3ª giornata
Genoa-Ternana Women 3-1
32' Hilaj (G), 35' Pellegrino (T), 66' Sondengaard (G), 69' Monterubbiano (G)
Sassuolo-Como Women 1-0
21' Ndojah Eto

In corso
Fiorentina-Milan 1-2
26' rig Severini (F), 32' Renzotti (M), 37' Soffia (M)

Domenica 19 ottobre
Ore 12:30 - Napoli Women-Roma
Ore 15:30 - Lazio-Juventus (visibile anche su Raiplay)
Ore 18:00 - Inter-Parma

