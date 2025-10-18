Serie A Women, 3ª giornata: primo successo per Genoa e Sassuolo
Finisco le prime due gare in programma per la 3ª giornata del campionato di Serie A Women. Vince la prima partita della stagione il Genoa che supera 3-1 la Ternana, ancora ferma a zero punti. Successo, poi, anche per il Sassuolo contro il Como. Di seguito il dettaglio dei risultati e il programma completo del turno:
Serie A Women 3ª giornata
Genoa-Ternana Women 3-1
32' Hilaj (G), 35' Pellegrino (T), 66' Sondengaard (G), 69' Monterubbiano (G)
Sassuolo-Como Women 1-0
21' Ndojah Eto
Sabato 18 ottobre
Ora 15:00 - Fiorentina-Milan
Domenica 19 ottobre
Ore 12:30 - Napoli Women-Roma
Ore 15:30 - Lazio-Juventus (visibile anche su Raiplay)
Ore 18:00 - Inter-Parma
Classifica: Roma 6, Lazio 6, Napoli Women 6, Sassuolo 4*, Inter 4, Milan 3, Como Women 3*, Parma 3, Juventus 1, Fiorentina 1, Genoa 3*, Ternana Women 0*
* una gara in meno