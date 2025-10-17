Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Como-Juventus, le probabili formazioni: Tudor con la difesa formata da Kalulu, Gatti e Kelly

Como-Juventus, le probabili formazioni: Tudor con la difesa formata da Kalulu, Gatti e Kelly
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:43
Redazione TMW

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Como-Juventus (Domenica 19 ottobre, ore 12.30, arbitra Ayroldi, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Como
Il Como tiene il passo per l’Europa e dopo il pari d’oro a Bergamo, stavolta prepara lo scherzetto alla Juventus direttamente al Sinigaglia. Fabregas dovrà inventarsi qualcosa però, Jesus Rodriguez è ancora squalificato, con Addai e il lungodegente Diao ai box. Con le scelte risicate, potrebbe risistemare così la trequarti: Kuhn (se in condizione) dislocato a sinistra, anche se Baturina parte in vantaggio insieme a Vojvoda alto a destra e Nico Paz rifinitore.
Morata a prendersi la maglia da titolare in attacco per la sfida del grande ex. Scivolando indietro, in linea mediana, Da Cunha-Perrone dovrebbero essere confermati, anche se Caqueret sgomita per partire titolare. Diego Carlos confermatissimo dopo il premio di MVP contro l’Atalanta e Ramon a completare la coppia in difesa di Butez. Smolcic e Alex Valle i treni sui binari laterali, occhio però a Stefan Posch in arrivo da una proficua pausa nazionali a livello personale. (da Como, Yvonne Alessandro)

Come arriva la Juventus
Igor Tudor per la gara contro il Como dovrà fare a meno degli infortunati Gleison Bremer e Juan Cabal. Nonostante l’emergenza in difesa, il tecnico croato proseguirà con il 3-4-2-1: in porta ci sarà Di Gregorio. In difesa si va verso il terzetto formato da Kalulu, Gatti e Kelly. Il numero 4 bianconero, di fatto, verrà spostato al posto di Bremer con Rugani inizialmente in panchina. A centrocampo sulla destra dovrebbe essere dirottato Cambiaso, in mezzo giocheranno Thuram e Locatelli, mentre sulla sinistra potrebbe esserci Kostic reduce da un assist decisivo con la Serbia. Sulla trequarti, invece, ci sarà certamente Yildiz e al suo fianco dovrebbe toccare a Conceicao. In attacco è aperto il solito ballottaggio a tre tra David, Openda e Vlahovic con quest’ultimo che sembra favorito per una maglia da titolare. (da Torino, Camillo Demichelis)

La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
