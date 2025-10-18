Reggiana-Bari, le formazioni ufficiali: Dionigi non cambia nulla. Caserta persino il modulo
TUTTO mercato WEB
Arrivano le formazioni ufficiali di Reggiana-Bari, match delle ore 15 valido l'ottava giornata del campionato di Serie B. Dionigi ripropone il medesimo undici che prima della sosta ha battuto il Cesena in Romagna. Caserta che, invece, passa alla difesa a tre, con Antonucci a centrocampo e Castrovilli a supporto dell'unica punta Moncini.
Reggiana (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Marras, Charlys, Reinhart, Bozzolan; Girma, Portanova; Tavsan. Allenatore: Dionigi.
Bari (3-5-1-1): Cerofolini; Pucino, Meroni, Nikolaou; Dickmann, Braunoder, Darboe, Antonucci, Partipilo; Castrovilli; Moncini. Allenatore: Caserta.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile