Napoli, Conte conferma: "Due rientri col Torino. Lobotka? E' in via di recupero"

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Torino alla ripresa del campionato. La prima domanda, inevitabile, è rivolta ai giocatori rientrati dalle Nazionali e a quelli alle prese con gli infortuni:

"Abbiamo ritrovato i nazionali, la maggior parte ha giocato entrambe le partite. Quando rientrano bisogna essere bravi a calibrare gli allenamenti ed il reinserimento in gruppo con l'idea di preparare la partita. Buongiorno è tornato in gruppo, ha già fatto 3-4 allenamenti con noi quindi è recuperato. Lo stesso posso dire per Politano. Rrahmani sta procedendo nella sua fase di recupero e sta andando abbastanza bene, poi c'è Lobotka che ha iniziato la fase di recupero".

Quali gli obiettivi a breve termine del Napoli?

"L'obiettivo è vedere che risposte daremo nel giocare 7 partite in 22 giorni, ci sarà un dispendio di energie importante e ci sarà bisogno di fare delle rotazioni, quindi ci sarà bisogno di tutti. Siamo curiosi di vedere che tipo di risposta daremo dopo questo tour de force".

Come ha visto Gilmour dopo la nazionale? Sostituirà Lobotka, ma sul lungo periodo ci sono anche altre opzioni?

"L'anno scorso capitò all'inizio un problema a Lobotka, lo sostituì in maniera egregia, ho totale fiducia nel ragazzo, quando viene chiamato in causa ha sempre risposto presente, anche al termine della scorsa stagione. Come caratteristiche sposa perfettamente quelle di Lobotka, lo prendemmo per questo, non c'era un sostituto di Lobotka, trovare un altro... è difficile, hanno tutti caratteristiche diverse, non sono play, dovremmo nell'eventualità adattare qualcuno, mi auguro di no".