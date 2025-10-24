Udinese, Runjaic: "Questa è una squadra che non molla mai. Bravo ragazzo di qualità"

Alla vigilia della sfida al Lecce di domani, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic ha preso parola in conferenza stampa, spiegando le condizioni di Iker Bravo, tornato dal Mondiale Under 20: "Ci sono anche Davis, Zaniolo, Buksa che come attaccanti possono fare la differenza. L'importante è che quando i ragazzi giocano poi rispondano con buone prestazioni, serve avere il livello per giocare in Serie A da titolari o anche uscendo dalla panchina. Iker Bravo è ragazzo di qualità, è stato via un paio di settimane, verrà comunque con noi ma non so dirvi chi subentrerà, dipenderà dalle mie scelte dal primo minuto e da come evolverà la partita. Non anticipo le mie scelte, a volte prendo decisioni giuste, altre meno, io sono il primo responsabile in generale, poi il giocatore è responsabile della sua prestazione in campo. Questa è una squadra che non molla mai, che gioca sempre in avanti, che vuole vincere. Non ci siamo ancora riusciti in casa e vogliamo cominciare da domani".

Come si affronta il Lecce domani?

"Ha una filosofia chiara, il focus non è su di loro, ma su di noi. Dobbiamo giocare in avanti, essere coraggiosi, vincere i duelli. Il Lecce ha terzini che salgono molto, dovremo essere attenti riuscendo a essere pericolosi. Se ci riusciremo potremo ottenere un buon risultato sapendo che sarà tutt'altro che semplice".

Rileggi la conferenza stampa integrale di Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, su TUTTOmercatoWEB.com