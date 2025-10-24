Domani Udinese-Lecce, i convocati di Di Francesco: out Sottil e altri tre
Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro l'Udinese in programma domani pomeriggio. Indisponibile Sottil, oltre a Perez, Jean e Marchwinski. Questo l'elenco completo:
Portieri: Falcone, Fruchtl, Samooja
Difensori: Gallo, Gaspar, Kouassi, Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga
Centrocampisti: Berisha, Coulibaly, Helgason, Kaba, Maleh, Pierret, Ramadani, Sala
Attaccanti: Banda, Camarda, Morente, N'Dri, Pierotti, Stulic
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
