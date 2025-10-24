Inzaghi: "Sbagliato pensare a un Catanzaro con problemi. Servirà il mio miglior Palermo"

Trasferta calabrese quella che attende il Palermo, che domani sfiderà il Catanzaro nel confronto che chiuderà il sabato della 9ª giornata del campionato di Serie B: appuntamento allo stadio 'Ceravolo', con fischio di inizio del match fissato alle ore 19:30.

Del match, nella consueta conferenza stampa, ha così parlato il tecnico rosanero Filippo Inzaghi: "Quella che ci attende è la solita gara dura di Serie B, scordiamoci il Catanzaro che ha problemi, più o meno è la squadra dell'anno scorso che ha fatto molto bene, e ha un bravissimo allenatore che è stato anche un mio ex compagno, mi farà molto piacere ritrovarlo e sfidarlo. Come sempre, per ottenere risultato, servirà il miglior Palermo: certo, le cose dipenderanno da noi, da come affronteremo la gara, ma son sicuro che i ragazzi son pronti e approcceranno bene il match".

Ribadisce poi alcuni aspetti dell'avversario: "Per me è la gara più complicata che potessimo trovare, i calabresi hanno sì avuto qualche problema ma hanno grandi valori: se in rosa hai Iemmello, Pigliacelli, Petriccione, Brighenti, Antonini, in un attimo puoi ritrovare tutte le certezze che si sono perse. Noi ci sentiamo forti, ma sappiamo bene che la gara sarà davvero molto complicata, però vogliamo essere all'altezza e fare una grande partita".

Parlando poi più in generale, anche del campionato: "Noi dobbiamo solo andare avanti con il nostro percorso, che sarà tortuoso e difficile, ma la squadra asta rispondendo bene, sta facendo ottime partite, anche se ogni gara è un nuovo esame: dobbiamo farci trovare pronti, migliorare ciò che c'è da migliorare e tenerci stretto ciò che di buono abbiamo finora fatto. La classifica ci permette di dipendere da noi senza guardare il risultato degli avversari, e questo per me è già un grande obiettivo raggiunto dopo otto giornate, e chiaramente ci sarà da mantenerlo. Faremo di tutto affinché questo si avveri".

Alle porte, infine, il turno infrasettimanale. Ma Inzaghi predica calma: "Pensiamo ora a una gara per volta, chiaramente cambierò qualcosa come ho sempre fatto, ma il bello di questa squadra è che i giocatori hanno giocato tutti, e avranno presto modo di mostrarmi il loro valore. Ci dispiace però di non avere i nostri tifosi dalla Sicilia, ma speriamo di regalare loro i tre punti, anche per festeggiare poi il compleanno del club".