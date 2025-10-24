Venezia, Stroppa: "Carrarese squadra consolidata. Dobbiamo continuare così"

In vista della gara della Carrarese, il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa ha commentato in conferenza stampa: "Potrei rispondere banalmente allo stesso modo che ho fatto nel post partita del match contro l'Empoli - riporta TuttoVeneziaSport.it -. E' una partita, per certi versi, più difficile rispetto a quella di Empoli. Incrociamo una squadra che si è consolidata e ha un'idea forte. Soprattutto su quel campo lì è molto difficile. Ci sono molte analogie a quello che potrebbe essere stato a Castellammare: per il campo, per l'aggressività della squadra, per l'ordine e per questa capacità di transizione nel momento in cui si perde palla e, quindi, prestare il fianco.

Poi, hanno idee importanti; sono allenati benissimo e la squadra mi piace molto. Potremmo trovare delle difficoltà, perché poi ci siamo anche noi. Dobbiamo fare il meglio per quelle che sono le nostre idee e il nostro modo di fare giocare. Faccio un'altra considerazione altrettanto banale a quella di prima: bisogna sbagliare il meno possibile ed essere più bravi nelle occasioni che ci saranno.

Cosa mi aspetto dai ragazzi? Di continuare con quello che sappiamo fare. Giocare palla su palla, vincere duelli e cominciare a fare le cose nel quale siamo bravi e abbiamo fatto sin qui. Quindi, fare anche la partita sporca, perché la stessa partita si presta a non essere troppo belli e a vincere magari i duelli, portare dalla nostra parte quelle che possono essere delle giocate individuali ed esaltare i ragazzi con esse".