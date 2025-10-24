Udinese-Lecce, le probabili formazioni: Zaniolo in appoggio a Davis, Di Francesco non cambia

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Udinese-Lecce (Sabato 25 ottobre, ore 15.00, arbitra Feliciani, diretta tv su DAZN):

Come arriva l'Udinese

Non dovrebbe vedere troppi cambiamenti l’Udinese in vista della sfida interna contro il Lecce. Mister Runjaic non avrà Kristensen mentre è in miglioramento Davis, partito solo dalla panchina contro la Cremonese e non al meglio. In porta ci sarà Okoye, in difesa i favoriti sono Goglichidze, Kabasele e Solet. Sulla fascia destra Zanoli, mentre a sinistra solito ballottaggio tra Zemura e Kamara. In mezzo Karlstrom in cabina di regia, con Atta e l’ampia possibilità di scelta per l’ultima maglia da titolare. Può tornare Piotrowski dopo la chance data (e sfruttata poco) a Ekkelenkamp. Davanti Zaniolo in appoggio a Davis. (da Udine, Davide Marchiol)

Come arriva il Lecce

Lecce impegnato in trasferta a Udine con l’obiettivo di prolungare la striscia di tre risultati utili consecutivi. Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno di Jean e Perez, ma va verso il forfait anche Sottil, che ha lavorato in differenziato per tutta la settimana a causa di un affaticamento muscolare. Tutto lascia presagire una riconferma dell’undici titolare dell’ultimo turno di campionato. Nel tradizionale 4-3-3 ci sarà Falcone fra i pali con la difesa completata da Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo. In mezzo al campo confermato il terzetto composto da Ramadani, Berisha e Coulibaly. Nel tridente offensivo spazio per Morente sulla sinistra, Pierotti a destra e Stulic nel ruolo di centravanti. (da Lecce, Pierpaolo Verri)