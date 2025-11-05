Udinese, Zaniolo: "Capisco perché Di Natale rifiutava la Juve. Runjaic vuole tutelarmi"

Nicolò Zaniolo sembra essere rinato all'Udinese. Il classe '99 è maturato anche dal punto di vista comportamentale per merito del figlio avuto e del secondogenito che aspetta. Intervistato dal Messaggero Veneto, ha risposto così quando gli è stato chiesto se gli desse fastidio l'etichetta di bad-boy: "Mi interessa l'opinione che hanno di me le persone che mi vogliono bene, non quelle che mi conoscono superficialmente. So come mi comporto e come lavoro".

I tifosi friulani l'hanno osannato, una cosa che non succedeva dai tempi di Antonio Di Natale e che gli ha ovviamente fatto molto piacere: "È stato bellissimo. Il calcio è del popolo, i calciatori vanno in campo per regalare emozioni e sentire gridare il mio nome in quel modo mi ha dato una grande carica. Capisco benissimo quando proprio Di Natale preferiva essere il numero 1 qui che andare alla Juve. Se in un posto sei amatissimo e circondato da tanti amici, perché andarsene?".

Le tante sostituzioni di Zaniolo hanno portato anche a critiche all'indirizzo di Kosta Runjaic, ma l'ex Roma lo ha difeso, spiegando che comunque è reduce da stagioni un po' tormentate e che l'allenatore vuole tutelarlo: "E poi dietro di me ci sono compagni che spingono per giocare".