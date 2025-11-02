Udinese, Zaniolo castigatore dell'Atalanta: "Grande vittoria, insieme siamo più forti"
Momento magico per Nicolò Zaniolo, autore del gol decisivo che ha consentito ieri alla sua Udinese di battere a domicilio l'Atalanta. Secondo gol consecutivo per il 10 bianconero e terzo realizzato fin qui in 8 gare di campionato, a cui va aggiunto quello segnato in Coppa Italia contro il Palermo.
Al termine della partita, Zaniolo ha espresso tutta la sua gioia per il risultato ottenuto tramite un post sul suo profilo Instagram: "Grande vittoria! In casa, per tutti noi, per tutti voi. Insieme siamo più forti! Forza Udinese".
