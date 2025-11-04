TMW Radio Romondini: "Zaniolo? Ha grandissime qualità, a Udine può rinascere"

L'ex calciatore Fabrizio Romondini è stato ospite della trasmissione Maracanà, in onda su TMW Radio.

Quale potrebbe essere la soluzione migliore per la panchina della Fiorentina?

"Io opterei per Vanoli, un allenatore che sa gestire queste situazioni e che può portare ad una giusta reazione. Scarterei invece Palladino, che in questo momento ha ambizioni più alte".

Zaniolo ha segnato tre gol nelle ultime quattro giornate. È tornato al suo livello?

"Sicuramente è un calciatore che ha grandissime qualità e non so se sia maturato definitivamente, ma Udine può essere la dimensione giusta per rinascere. A Roma era un po' troppo esaltato dalla tifoseria, nonostante non avesse ancora fatto il vero salto di qualità. Poi non aveva metabolizzato bene gli infortuni e alla fine si è ritrovato in un paio di situazioni che lo hanno destabilizzato. A Udine può rinascere".

Che sensazioni ti sta lasciando questo campionato equilibrato?

"È un campionato aperto dove c'è tanto equilibrio, anche se non dovuto dalla qualità. Ci sono solo due o tre giocatori che spiccano in questa Serie A e uno si è fatto male, che è Dybala. Gasperini saprà trovare una soluzione, ma il peso della sua assenza si senitrà in un reparto che già fatica di suo".