Manchester United, poco spazio per Ugarte. Ma Carrick promette: "Avremo bisogno di lui"

Non sempre l’impatto immediato racconta l’intera storia. In casa Manchester United, Manuel Ugarte sta vivendo una fase di inserimento graduale sotto la gestione di Michael Carrick, senza aver ancora trovato continuità sul terreno di gioco. Il centrocampista uruguaiano non ha infatti esordito dall’inizio con Carrick e, dal suo arrivo, ha messo insieme appena 27 minuti complessivi, restando in panchina in tre delle ultime sei gare. Una situazione che potrebbe far pensare a un ruolo marginale, ma l’allenatore ha voluto chiarire pubblicamente la sua posizione.

“Mi piace molto Manu”, ha spiegato Carrick. “È stato fantastico nel gruppo per atteggiamento, comportamento quotidiano e qualità mostrate in allenamento. Ha davvero tante buone caratteristiche”. Il tecnico ha poi sottolineato come i risultati positivi incidano sulle scelte: “Quando la squadra vince, è un grande vantaggio per chi gioca. Per uno o due ragazzi che hanno trovato meno spazio diventa più difficile entrare”.

Carrick ha però ribadito che Ugarte resta parte integrante del progetto: “Tutti spingono l’uno per l’altro e molti vorrebbero giocare di più. Ci saranno momenti in cui avremo bisogno di cambiare qualcosa, e lui è un elemento importante in questo”. Un messaggio chiaro: pazienza oggi, opportunità domani.