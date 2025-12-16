Nizza, fitti contatti con il Manchester United per il prestito di Ugarte. Ma il giocatore nicchia

Il Nizza sta cercando di ottenere il via libera definitivo per il prestito del centrocampista del Manchester United, Manuel Ugarte, durante la finestra di mercato di gennaio. Secondo Jeunes Footeux, il club di Ligue 1, anch'esso di proprietà del gruppo INEOS (come lo United), ha avviato i contatti con i Red Devils, con la comune proprietà che starebbe facilitando le discussioni.

Ugarte ha iniziato solo due partite di Premier League in questa stagione ed è aperto a lasciare la squadra di Ruben Amorim per garantirsi un maggior minutaggio. Il nazionale uruguaiano di 24 anni ha già giocato in Francia con il PSG, rendendo la mossa logica dal punto di vista sportivo.

Tuttavia, Ugarte non sarebbe particolarmente entusiasta all'idea di trasferirsi al Nizza e avrebbe bisogno di essere convinto o di trovare una destinazione alternativa per un'uscita a gennaio. Con Kobbie Mainoo anch'esso fortemente legato a voci di mercato, lo United sarebbe riluttante a perdere due centrocampisti nella stessa sessione di mercato.