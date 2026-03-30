Prove di Stadium per Ugarte? Domani a Torino con l'Uruguay, Ottolini lo marca stretto

Prove di Allianz Stadium per Manuel Ugarte? Per il momento il centrocampista del Manchester United scenderà in campo con il suo Uruguay nel campo di casa della Juventus contro l'Algeria. E' prevista per domani sera infatti un'amichevole contro Le Volpi del Deserto per avvicinarsi sempre di più all'appuntamento del Mondiale. Sarà un'occasione per la dirigenza della Juventus per valutare da vicino il giocatore, finito nel mirino dei bianconeri in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Marco Ottolini marcherete stretto il giocatore finito sul suo taccuino insieme ad altri giocatori. La squadra di Luciano Spalletti è ancora in lotta per un posto nella prossima Champions League ma nel frattempo dietro le scrivanie si lavora per allestire un organico competitivo per il prossimo anno.

E così il calciatore uruguaiano è finito nel mirino per rinforzare la linea di mediana. Certamente non sarà facile convincere i Red Devils che hanno investito due estati fa 50 milioni di euro per acquistarlo. In queste due stagioni, il calciatore della Nazionale allenata da Bielsa ha collezionato 50 presenze nella Premier League e chissà che nella prossima sessione di trattative non possa diventare un elemento interessate proprio per la Juventus.