Inter, Chivu: "La qualificazione si gioca su due manche, non dobbiamo cercare alibi"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di Prime Video prima del playoff d'andata di Champions League col Bodo/Glimt: "Non deve cambiare nulla, dobbiamo pensare alla partita: essere pronti fisicamente e mentalmente per accettare le condizioni del campo. Se si cercano alibi si rischia di non farcela".

Che avversario troverete?

"Dobbiamo essere pronti alla loro intensità, a quello che hanno dimostrato di saper fare su questo campo con i risultati ottenuti. Bisogna accettare tutte le condizioni, senza pensarci troppo, qua non sarà semplice".

Come si affronta questo playoff?

"Sono due partite da giocare, bisogna essere maturi e consapevoli del fatto che è una gara che si gioca su due manche. Bisogna fare di tutto per portare a casa questa qualificazione".