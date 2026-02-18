Fabregas ha capito la lezione? Contro il Milan il primo Como con difesa a tre di questa stagione

Cesc Fabregas ha capito la lezione incassata nella partita d'andata tra il suo Como e il Milan? Una risposta certa forse non la avremo mai, certo è che spicca quanto pensato dal tecnico del club lariano per la partita di questa sera delle ore 20:45, quella rinviata per via della cerimonia delle Olimpiadi invernali al Meazza e nota per doversi disputare a Perth, in Australia, secondo le idee di Lega Serie A che però poi non hanno potuto concretizzarsi.

E dunque si gioca a San Siro, con un Como che per la prima volta in questa stagione cambia pelle. Osservando le scelte di formazione di Fabregas, ma in attesa del riscontro definitivo che arriverà solamente una volta che la squadra sarà posizionata sul campo, si può notare come verosimilmente il Como si schiererà di fatto a specchio rispetto al Milan, con la difesa a tre presentata per la prima volta in questa stagione da Fabregas e con un solo precedente per i lombardi in Serie A, nel dicembre del 2024.

La sensazione immediata è che Fabregas possa aver raccolto un insegnamento dalla sfortunata sconfitta del Sinigaglia, l'1-3 rossonero che ha fatto divampare ulteriormente la mai sopita polemica italiana tra giochisti e risultatisti.

Di seguito la formazione iniziale scelta da Fabregas per il Como contro il Milan:

COMO (3-4-2-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Diego Carlos, Kempf; Sergi Roberto, Perrone; Vojvoda; Caqueret, Baturina; Nico Paz.