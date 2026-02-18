Inter, Mkhitaryan: "Non troviamo scuse per il campo. Juventus? Ecco cosa ci ha lasciato"

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Sky Sport appena prima della partita che attende i nerazzurri sul campo del Bodo/Glimt, andata del playoff di Champions League: "Sì, c'è un campo sintetico ma non troviamo scuse, c'è da giocare. Il campo non è ideale ma bisogna fare il meglio per fare risultato".

Per il Bodo/Glimt questa è la partita della vita. E per voi?

"Anche per noi, è la partita della vita. Ogni partita è importante, senza esclusioni. Cerchiamo un buon risultato verso il ritorno in casa".

Cosa vi ha lasciato la vittoria contro la Juventus, polemiche a parte?

"Più fiducia, farci credere in noi stessi e nella possibilità di vincere tutte le partite, anche contro le big. Sarà una partita difficile stasera ma proviamo a vincere".