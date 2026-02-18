Calvarese, l'arbitro di quel Perisic-Cuadrado citato da Marotta: "Può capitare farsi ingannare"
Il dibattito riacceso dalle parole di Beppe Marotta trova la replica di Giampaolo Calvarese. Intervenuto su Prime Video, l’ex arbitro ha commentato l’episodio Perisic-Cuadrado, riportato alla memoria dal presidente dell’Inter Giuseppe Marotta
“Più che una ferita aperta è una cicatrice: fa parte del passato”, ha chiarito Calvarese, ammettendo il peso umano dell’errore. “Avrei voluto non sbagliare e fa male essere ingannati in un episodio così importante, ma è qualcosa che resta alle spalle”.
Un passaggio sentito anche sul fronte arbitrale dopo le polemiche post Inter-Juventus: “La Penna pagherà lo scotto più grande e mi dispiace: gli sono vicino perché so cosa significa. Da arbitro dico che, in quel caso, può capitare di farsi ingannare”.
