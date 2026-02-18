Milan, Tare sul caso Bastoni: "Cose che non fanno bene al calcio, ma sempre successe"

Il ds del Milan Igli Tare ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Como valido per la 24^ giornata di Serie A.

Stasera partita importante per rimanere aggrappati al sogno scudetto?

"Assolutamente sì, ma non aggrappati: ci sono ancora 14 partite. Dobbiamo dare continuità a quanto fatto fino ad ora, non sarà facile ma per noi conta solo vincere".

Non è decisiva per lo scudetto?

"Assolutamente no, ci sono ancora tanti punti da raggiungere. Dobbiamo solo ripetere quanto fatto fino adesso".

Quanto è importante Leao?

"La cosa positiva di Leao è che, negli ultimi 10 giorni, sta molto meglio fisicamente. Il problema fisico che ha esiste ancora, ma sta molto meglio e stasera ha una grande occasione per far vedere le sue qualità. Le sue doti, da parte nostra, non sono mai state messe in discussione".

Vuole dire qualcosa sul caso Bastoni?

"Assolutamente no, sono cose che sono successe nel passato e che succederanno anche in futuro. Ovviamente sono cose che non fanno bene al calcio, dobbiamo fare tutti un passo indietro per dare serenità agli arbitri. E' inutile discutere di queste cose, dobbiamo guardare con serenità in avanti".