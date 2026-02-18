Como, Diego Carlos: "Proviamo sempre a vincere, proveremo a farlo anche oggi"
Il difensore del Como Diego Carlos ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Milan valevole per la 24^ giornata di Serie A.
Rispetto all'andata, cosa avete imparato?
"Difficile ripensare all'andata, noi proviamo sempre a vincere e proveremo a farlo anche oggi anche se contro una grande squadra e in un grande stadio".
