Como, Diego Carlos: "Proviamo sempre a vincere, proveremo a farlo anche oggi"

Il difensore del Como Diego Carlos ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Milan valevole per la 24^ giornata di Serie A.

Rispetto all'andata, cosa avete imparato?

"Difficile ripensare all'andata, noi proviamo sempre a vincere e proveremo a farlo anche oggi anche se contro una grande squadra e in un grande stadio".