Milan, Jashari per la prima volta dal 1' con Modric: "Proverò a mettere le mie qualità"
Il centrocampista del Milan Ardon Jashari ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Como valido per la 24^ giornata di Serie A.
Che sensazioni avete per questa partita?
"Bella partita da giocare, loro sono una buona squadra. Non vediamo l'ora di scendere in campo".
Giocando vicino a Modric, che funzioni avrai?
"E' la prima volta che gioco dal primo minuto accanto a lui, giocatore fantastico. Proverò a mettere le mie qualità e dovremo adattarci alla partita".
