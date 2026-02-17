VAR o non VAR? Non solo Inter-Juve, l'altra faccia della medaglia in FA Cup

C'è spazio per l'analisi sul mondo degli arbitri in queste ore, nel racconto del calcio italiano. Anche il Corriere dello Sport distribuito stamattina si allinea e non fa eccezione, riportando anche una versione anglofona del dibattito.

All'interno dell'editoriale di Ivan Zazzaroni a commento delle parole di ieri di Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, appena prima dell'Assemblea di Lega Serie A, vengono riferite anche alcune dichiarazioni del giornalista Massimo Grilli, che fa riferimento a un episodio specifico avvenuto in Inghilterra, in Coppa di Lega.

Riferisce Grilli, prendendo come esempio Aston Villa-Newcastle di FA Cup giocata sabato scorso: "Sono capitato sulle polemiche in Inghilterra perché nel quarto turno di Coppa (ultimo turno prima che venga acceso il VAR) ci sono stati clamorosi svarioni arbitrali. Soprattutto in Newcastle-Aston Villa: è stato convalidato un gol in fuorigioco di Abraham e poi Digne ha commesso un fallo da espulsione - sanzionato solo con il giallo - e un netto fallo di mano poco dentro l’area. Hanno dato punizione da fuori. Quindi, non si stava meglio quando si stava peggio".