TMW Hellas e Verona Women insieme al Bentegodi, Zanzi: "Stupito che siamo i primi a farlo"

Il 23 novembre 2025 sarà una data a suo modo storica sia per l'Hellas Verona che per la squadra Women gialloblu e tutto il movimento del calcio femminile in generale. Alle 12.30 l'appuntamento della squadra di Zanetti contro il Parma, ma dopo pochi minuti dal fischio finale scenderà in campo la squadra femminile di Bragantini, che affronterà la Res Donna Roma. Una prima volta assoluta per il calcio italiano.

Il Presidente Zanzi: "Non sia l'ultima volta"

All'evento di presentazione di questa particolare giornata il presidente esecutivo del club, Italo Zanzi, ha commentato l'iniziativa che ha fortemente voluto. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "Sono stupito che non sia mai stato fatto prima in Italia. Il calcio femminile in Italia forse è rimasto un po' indietro per una mancanza di attenzione verso il grande lavoro che fanno non solo le nostre squadre, ma anche tutte le altre. Questa iniziativa è stata pensata per dare un boost importante, ha raccolto grande entusiasmo. Ringrazio le nostre calciatrici, la squadra maschile, la Lega Serie A, la Lega Serie B femminile, il nostro staff, Zaccaria (Tommasi, Responsabile dell'Area Tecnica della squadra femminile, n.d.r.), Nicoletta (Manfrin, Team Manager), il nostro staff. Dal primo minuto in cui lo abbiamo pensato hanno detto subito di sì. Ci sentiamo davvero uniti come società, come una famiglia, anche con chi ha giocato qui in passato come Patrizia Panico che è qui oggi. Non tutti lo sanno, ma abbiamo 7 squadre femminili. Ringrazio anche la Res Donna Roma Res ha contribuito a realizzare questo evento. Il 23 vogliamo tutti allo stadio per dare supporto alla squadra maschile ed a quella femminile".

Il capitano del Verona Women, Peretti: "Ci sembrava impossibile"

Prende parola Rachele Peretti, capitano dell'Hellas Verona Women: "Cosa significa quel video in cui ci danno l'annuncio e noi rimaniamo a bocca aperta? Quel video spiega cosa abbiamo provato. Parlando fra di noi ci sembrava impossibile essere arrivati a questo punto. Ringrazio il Presidente e chi sta lavorando per organizzarlo. Questo ci ha dato entusiasmo e tanta motivazione per affrontare un'altra squadra forte dopo il Como, affrontato domenica. Da capitano penso che la mia squadra se lo merita. In un percorso c'è sempre un inizio. Questo però per noi non è un punto d'arrivo, appunto, ma un inizio. Speriamo che tutto vada bene, ma penso che ci renderemo conto di cosa significherà solo quando scenderemo in campo. Siamo sicure che sarà una bellissima giornata e sarà un mix di emozioni incredibili".

Zaccaria Tommasi: "Tante squadre ci hanno ringraziato"

Interviene Zaccaria Tommasi, Responsabile Area Tecnica Verona Women: "L'idea è stata del Presidente, gli ho detto di sì ancora prima che finisse la frase, quando mi ha chiamato. Da qualche anno vivo il femminile, ti dà un senso di appartenenza enorme. Tante società ci hanno ringraziato, perché un evento così trascina tutto il movimento. Ben vengano queste iniziative. Sentire un entusiasmo da parte di tutto il movimento è emozionante. Siamo carichi, volenterosi. Comunque vada sarà un'esperienza da vivere. Ho sentito che anche altre società vorranno imitarci".