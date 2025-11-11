Giovane gioiello dell'Hellas. Valutato 15 milioni, lo seguono le big italiane e una tedesca

Il Verona si gode l’esplosione di Giovane, attaccante brasiliano classe 2003, arrivato a parametro zero dal Corinthians e già protagonista di questa prima parte di stagione. Gol all’Inter, prestazioni convincenti e una crescita continua: il talento gialloblù si è guadagnato un posto sotto i riflettori e nei taccuini delle grandi.

Negli ultimi giorni, il giocatore ha scelto di affidarsi a Giuseppe Riso come nuovo procuratore. Una decisione non casuale: perché l’agente, che segue anche Carlos Augusto, ha già avuto modo di confrontarsi con l’Inter per il rinnovo dell’esterno, e l’occasione potrebbe diventare utile per parlare anche del giovane connazionale. In Italia e all’estero, d’altronde, il nome di Giovane circola con insistenza, sottolinea il Corriere dello Sport. Il Milan, la Juventus e il Borussia Dortmund lo seguono da vicino, segnale di un mercato che inizia a muoversi.

Il Verona, consapevole del potenziale, valuta il suo talento tra i 15 e i 18 milioni, ma non ha fretta e l’obiettivo è farlo crescere e vederne salire ulteriormente il valore. Dietro il sorriso di un ragazzo umile si nasconde una storia di forza e riscatto, segnata da momenti difficili e dalla voglia di non arrendersi. Oggi Giovane sogna di ripercorrere le orme del suo idolo Ronaldo, con l’Italia come terra di consacrazione.