Emiliano Viviano attacca Conte: "Grande allenatore ma insopportabile quando parla"

Intervenuto a TvPlay l'ex portiere Emiliano Viviano critica apertamente il tecnico del Napoli Antonio Conte, dopo la pesante sconfitta in Champions (6-2) contro il PSV Eindhoven:

"La situazione non è rosea e nemmeno disastrosa: ma le risposte che ha dato Conte in conferenza sono una roba da farsi esplodere!

Sai cosa sembrava la risposta a Capello? Hai presente il film di Proietti quando dice "qui te se inculano e qui ce inculamo?.

E' una roba da fuori di testa. Conte allenatore è incriticabile, ha fatto cose incredibili ovunque: non me ne frega un cazzo delle coppe, quello è un discorso da bar Marisa.



Io dico un'altra cosa: non hai bisogno, dopo tutto quello che hai fatto, di trovare scuse, è così tanto difficile dire che devi trovare una soluzione?

E' colpa del tempo, del clima: è riuscito a dire che hanno preso troppi giocatori!

Ma l'avete mai sentito un allenatore dire che gli hanno comprato troppi giocatori? Hai fatto la peggior sconfitta della storia del Napoli in Champions League e dici che ti hanno preso troppi giocatori?

Non ha bisogno di difendere il suo lavoro, è campione d'Italia e ha una buona classifica in campionato: dico oh, mi prendo una responsabilità, non ci sto capendo un cazzo. Domenica se perde con l'Inter sarà perché c'è stata una mareggiata. Lo ritengo uno degli allenatori più bravi della storia del nostro calcio, ma non riesco a sopportarlo: cambio canale se lo vedo in conferenza, mi urta il sistema nervoso".