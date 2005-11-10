John Yeboah rinnova fino al 2030 con opzione. L'annuncio del Venezia

"Il Venezia FC comunica di aver raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto dell’attaccante John Yeboah, che continuerà a vestire la maglia arancioneroverde fino al 30 giugno 2030, con opzione di rinnovo in favore del Club per un’ulteriore stagione". Questo il comunicato del club lagunare in merito al rinnovo del giocatore neroverde.

Arrivato in laguna nella stagione 2024/25, Yeboah, classe 2000, ha collezionato finora 76 presenze ufficiali con il Venezia FC, realizzando 15 gol e fornendo 13 assist. Nella stagione 2025/26, il suo contributo è stato determinante nel percorso che ha portato il Venezia alla promozione in Serie A: tra campionato e Coppa Italia, Yeboah ha chiuso la stagione con 12 gol e 11 assist, confermandosi tra i protagonisti della squadra nel corso della stagione.