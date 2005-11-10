Salisburgo-Milan, Jashari: "Il turnover? Serve giocare con continuità per crescere"

Ardon Jashari, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky a un'ora dalla sfida contro il Salisburgo. Lo svizzero giocherà questa sera titolare, ecco le sue parole:

Sull'ultima partita contro il Sassuolo

"È stato un pareggio ma avremmo dovuto vincere, la mentalità deve essere migliore. Ora si volta pagina, c'è una nuova partita, una nuova sfida e dobbiamo vincere".

Sul turnover: è utile o serve giocare con maggior continuità?

"Lo dissi nell'altra intervista, chi vuole arrivare al miglior livello deve giocare il più possibile ma al momento siamo all'inizio stagione e ruotiamo molto. Giocherò e darò il massimo con la giusta personalità e mentalità. Come detto, se hai continuità nel gioco diventi migliore".

Sul Salisburgo

"Sono una buona squadra altrimenti non giocherebbero in questa competizione. Ma dobbiamo pensare a noi stessi".