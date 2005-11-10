Salisburgo-Milan, Jashari: "Il turnover? Serve giocare con continuità per crescere"
Gaetano Mocciaro
Ardon Jashari, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky a un'ora dalla sfida contro il Salisburgo. Lo svizzero giocherà questa sera titolare, ecco le sue parole:
Sull'ultima partita contro il Sassuolo
"È stato un pareggio ma avremmo dovuto vincere, la mentalità deve essere migliore. Ora si volta pagina, c'è una nuova partita, una nuova sfida e dobbiamo vincere".
Sul turnover: è utile o serve giocare con maggior continuità?
"Lo dissi nell'altra intervista, chi vuole arrivare al miglior livello deve giocare il più possibile ma al momento siamo all'inizio stagione e ruotiamo molto. Giocherò e darò il massimo con la giusta personalità e mentalità. Come detto, se hai continuità nel gioco diventi migliore".
Sul Salisburgo
"Sono una buona squadra altrimenti non giocherebbero in questa competizione. Ma dobbiamo pensare a noi stessi".