Scarpette al chiodo FC, i giocatori che si sono ritirati nel 2026: lasciano Pedro e Borini

Scarpette al chiodo FC, i giocatori che si sono ritirati nel 2026: lasciano Pedro e BoriniFocus TMW
Gaetano Mocciaro
Pedro è l'ultimo calciatore ad appendere le scarpette al chiodo. Si fa sempre più prestigiosa la lista dei giocatori che hanno chiuso col calcio giocato in questo 2026. Questa la lista
PORTIERI
Lukasz Fabianski (1985, Polonia)
Craig Gordon (1982, Scozia)
Guillermo Ochoa (1985, Messico)
Sergio Romero (1987, Argentina)
Kasper Schmeichel (1986, Danimarca)
DIFENSORI
Cesar Azpilicueta (1989, Spagna)
Mauricio Isla (1988, Cile)
Inigo Lekue (1993, Spagna)
Nicolas Nkoulou (1990, Camerun)
Mamadou Sakho (1990, Francia)
Ashley Young (1985, Inghilterra)
CENTROCAMPISTI
Giacomo Bonaventura (1989, Italia)
Santi Cazorla (1984, Spagna)
James Milner (1986, Inghilterra)
Oscar (1991, Brasile)
Dimitri Payet (1987, Francia)
Miralem Pjanic (1990, Bosnia Erzegovina)
Aaron Ramsey (1990, Galles)
Tomas Rincon (1988, Venezuela)
Adel Taarabt (1989, Marocco)
Cristian Tello (1991, Spagna)
Marco van Ginkel (1992, Paesi Bassi)
ATTACCANTI
Diego Costa (1988, Spagna)
Ciro Immobile (1991, Italia)
Pedro (1987, Spagna)
Suso (1993, Spagna)
Divock Origi (1995, Belgio)
Lukas Podolski (1985, Germania)
Vagner Love (1984, Brasile)
Fabio Borini (1991, Italia)