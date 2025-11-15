Marotta e la frase sibillina su Mourinho, Zazzaroni: "Beppe e l'uomo nella storia"

In una recente dichiarazione, Beppe Marotta ha elogiato così il tecnico dell'Inter Cristian Chivu: "Io mi meraviglio che le persone si siano sorprese della bravura di Cristian. L’abbiamo scelto perché rappresenta valori importanti, c’è stato il coraggio di andare controcorrente anche a livello mediatico. Qualcuno addirittura evocava Mourinho, che con tutto il rispetto...". Parole che sono sembrate eccessive a Ivan Zazzaroni che, in un post su Instagram, ha commentato così: "Con tutto il rispetto cosa? Ogni tanto bisognerebbe frenare".

Nel suo fondo di oggi sul Corriere dello Sport, il giornalista dà ancora più corpo al suo commento parlando così dello Special One: "Mourinho si è guadagnato un posto nella storia dell’Inter e nel cuore dei tifosi, ma è ancora attivissimo nel calcio mondiale: è stato capace di sfidare al Tottenham un presidente potente come Levy (che gli tolse una finale alla vigilia della stessa) e, da solo, l’intero calcio turco. Lo stesso Chivu, che stimo infinitamente, è inoltre un prodotto della stagione di Mou. E l’ha sempre riconosciuto".

Dopo il post sui social, è arrivata anche la risposta chiarificatrice di Marotta: "Mi dispiace che pensi che abbia potuto mancare di rispetto a Mourinho! Mai pensato. Parlando di leadership ho detto che bisogna avere il coraggio di decidere. Cercavamo un profilo giovane e abbiamo fatto questa scelta. Semplice: non ho disconosciuto i valori di Mourinho". Zazzaroni la chiude sul suo fondo: "Meglio così".