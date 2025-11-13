Napoli, Conte si ferma fino a lunedì. Zazzaroni: "La panchina logora anche chi ce l’ha"

"La panchina logora anche chi ce l’ha, soprattutto se il titolare si chiama Conte". Inizia così il fondo pubblicato in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport scritto dal direttore del quotidiano Ivan Zazzaroni. Il riferimento è alla settimana di riposo che il Napoli ha concesso al tecnico Antonio Conte per ricaricare le batterie. Il tecnico azzurro infatti tornerà a Castel Volturno lunedì prossimo per riprendere la preparazione in vista delle prossime giornate di campionato:

"Antonio non ha mai nascosto di essere un ossessivo e di avere bisogno della batteria al 200% per poter pretendere da sé stesso e - ha scritto - ottenere dalla squadra ciò che serve per vincere. Figuratevi per rivincere (...).

Questi primi mesi sono stati molto più duri dei precedenti: gli avvertimenti che Conte ha lanciato da settembre sono stati accolti come 'il solito tentativo di crearsi degli alibi'. Nel giro di una settimana, tra Como, Eintracht e Bologna, l’energia è però precipitata sotto lo zero. Antonio, usurante e vincente, avrebbe dovuto riprendere a lavorare ieri con dieci giocatori, ma il Napoli gli ha concesso di fermarsi fino a lunedì (...). È anche mancata la comunicazione della società e, al solito, interpretazioni e illazioni si sono moltiplicate".