Zola: "Napoli-Chelsea gara dalle molte tensioni: ma sono gli azzurri a giocarsi tutto"

Gianfranco Zola, ex attaccante di Napoli e Chelsea, commenta in una intervista al Corriere dello Sport il prossimo confronto di Champions tra due squadre molto importanti per la sua carriera: "Napoli-Chelsea sarà una partita con tanti significati e molta tensione perché entrambe si giocano qualcosa di importante: il Chelsea punta a entrare nelle prime otto, il Napoli a rientrare in zona playoff. Basta questo, no?".

Interrogato su chi rischi di più tra le due squadre, Zola ha spiegato che è chiaro come il Napoli si giochi molto di più, poiché in caso di mancata vittoria finirebbe fuori dalla competizione, considerando anche che il passaggio del turno non dipende esclusivamente dal proprio risultato. Al contrario, ha sottolineato come il Chelsea, nella peggiore delle ipotesi, disputerebbe comunque gli spareggi.

Riguardo al confronto tra il calcio italiano e quello inglese, l'ex fantasista ha ammesso che il divario resta netto, soprattutto per le disponibilità finanziarie della Premier League, che garantiscono un potere d’acquisto e d’attrazione superiore verso l'intera industria calcistica. Tuttavia, ha rivendicato con orgoglio il valore del nostro movimento, affermando che l'Italia resta l'Italia e che i fatti dimostrano come le squadre italiane siano sempre presenti e competitive. Ha infine assicurato che a nessuno, club inglesi compresi, faccia piacere affrontare le nostre formazioni.