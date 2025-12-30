Si avvicina il playoff dell'Italia, Zola: "Sosteniamo tutti Gattuso, dobbiamo andare al Mondiale"

Lunga intervista quella concessa a La Gazzetta dello Sport dall'ex attaccante, oggi vice presidente della Lega Pro, Gianfranco Zola. Queste le sue parole sui giocatori del futuro: "Pio Esposito e Scamacca sono regali per la Nazionale; Hojlund sta facendo ammattire tutti, anche quelli del Manchester United, che dopo McTominay hanno ceduto anche un attaccante del genere per le scellerate interpretazioni di Ten Haag. E poi Lautaro Martinez o Thuram. O lo stesso Chivu. O Conte che potrebbe fare la storia mettendo assieme due titoli consecutivi a Napoli".

Il 2026 è anche l'anno del Mondiale…"

"Non può permetterselo la Storia del nostro calcio e dunque ognuno, stampa incluso, deve avere un ruolo e creare atmosfera. Non siamo da buttare, non lo eravamo neanche prima, ma dobbiamo esserci, perché averne saltati già due è stata una mazzata. Va sostenuto Gattuso, pure dalla sorte: ci sono attaccanti che possono andare ad alimentare la forza offensiva, già rilevante con Kean e con Retegui".

