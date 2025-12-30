Zola: "In C abbiamo puntato sul cambiamento strategico dei club. Aiutare chi scova risorse"

Lunga intervista quella che quest'oggi Gianfranco Zola ha rilasciato a La Gazzetta dello Sport, dove ha fatto un punto su quello che è il campionato di Serie A, ma si è ovviamente poi concentrato anche sulla Serie C, lega di cui è vicepresidente dal tempo della gestione di Matteo Marani.

Annata complicata per la terza categoria professionistica italiana, ma di lavoro ne è stato fatto tanto e - al netto di una nuova esclusione stagionale (quella del Rimini, dal Girone B) - il bilancio complessivo è positivo: "Matteo (Marani, ndr) è un manager con i fiocchi - dice Zola -. Il lavoro di questi anni ha puntato sul cambiamento strategico dei club e ora bisogna aiutare chi investe a scovare risorse. Si deve creare un modello sostenibile, siamo partiti dalla quantità e ora inseguiamo la qualità. Va creata una filiera e che dirigenti votati al sacrificio economico siano sostenuti per credere in quel che fanno, insistere sui giovani e dar loro fiducia".

Ricordiamo intanto che il campionato ha osservato un periodo di sosta natalizia, con le feste che sono per altro coincise con la fine del girone di andata, ma si appresta ora al secondo e decisivo giro di boa, con la Serie C che riprenderà il 3 gennaio, con la 20ª giornata; il giorno prima, invece, il via del calciomercato. Giorni decisamente caldi.