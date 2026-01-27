Zola: "Con la Juve mi è piaciuto Vergara: la C vero trampolino di lancio per i talenti"

Gianfranco Zola, ex attaccante di Napoli e Chelsea, commenta in una intervista al Corriere dello Sport l'assenza di Lukaku e il suo penso nel gioco del Napoli, anche la rivelazione Antonio Vergara: "Non ci siamo incrociati nei nostri periodi Blues: se fosse pronto, anche Romelu potrebbe essere decisivo. E devo dire che contro la Juve mi è piaciuto molto Vergara: ottima impressione, bella gamba, bella personalità. Domani servirà qualcuno che voglia essere protagonista".

In merito al percorso di Vergara, passato in breve tempo dalla Serie C con la Pro Vercelli ai grandi palcoscenici, Zola ha espresso il proprio orgoglio nelle vesti di vicepresidente della Lega Pro. Ha sottolineato come questo sia la dimostrazione che il campionato di Serie C rappresenti un vero trampolino di lancio, capace di forgiare non solo talenti sportivi ma anche uomini, definendolo un ottimo spot per tutto il movimento.

Spostando l'attenzione sui protagonisti del Napoli, l'ex fantasista ha lodato l'ottimo rendimento di Hojlund, evidenziando come la centralità del centravanti sia una costante nell'assetto tattico di Conte. Secondo Zola, l'allenatore è in grado di motivare profondamente i giocatori in quel ruolo, permettendo loro di rendere al massimo, pur aggiungendo che l'attaccante danese potrebbe forse segnare qualche gol in più.